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16:55, 27 апреля 2023Россия

Трехлетний мальчик впал в кому после прогулки в российском детском саду

Shot: в Челябинске трехлетний мальчик впал в кому после удушения на площадке в детсаду

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Челябинске трехлетний мальчик впал в кому после того, как пострадал на прогулке в детском саду. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Как пишут авторы поста, ребенок застрял головой в конструкции в виде автобуса и повис. Когда мальчика заметили воспитатели, он уже был без сознания и не дышал. До приезда скорой помощи ребенка реанимировали сотрудники детского учреждения. В больнице у малыша диагностировали удушение.

По словам родителей мальчика, воспитатели и руководство детского сада не смогли им объяснить, каким образом их сын застрял на игровой площадке. Обстоятельства произошедшего выяснят следователи, которые уже работают на территории детского учреждения.

Похожая история произошла в январе в Екатеринбурге. Там скончалась трехлетняя девочка, которая застряла в ограждении горки и, пытаясь освободиться, зацепилась шарфом за горку, получив удушение. В результате она впала в кому, а спустя шесть дней умерла в больнице. По словам одной из сотрудниц детского учреждения, когда она повела детей строиться, ей показалось, что одна из ее воспитанниц стояла под горкой, но потом поняла, что девочка висит на ней.

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Константин Лысяков
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