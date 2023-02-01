Мать рассказала о гибели трехлетней дочери от удушья в российском детсаде

Мать трехлетней девочки рассказала о ее гибели от удушья в детсаду Екатеринбурга

Мать трехлетней девочки, которая погибла в детском саду Екатеринбурга от удушья, зацепившись шарфом за горку, рассказала о случившемся. Ее показания есть в распоряжении KP.RU.

«Мне позвонили и сказали: "Бегите быстро в садик, делаем [вашей дочери] искусственное дыхание". Я быстро прибежала в детский сад, позвонила супругу. В садик уже подъезжала реанимация. В детском саду встретили сотрудники учреждения, дали воды и сказали, что дочка уже дышит», — рассказала мать девочки.

Когда женщина зашла в раздевалку, она увидела, что ее ребенок, которому сотрудники детсада оказывают первую помощь, сидит в группе в верхней одежде, у него расстегнут пуховик, а также снята шапка и шарф. Впоследствии на место происшествия приехали медики и к садику подъехала вторая бригада реанимации. По словам россиянки, когда врачи начали готовить ее трехлетнюю дочь к госпитализации, воспитатель находилась с ней.

Сотрудница детсада объяснила родителям, что изначально, когда она повела детей строится, ей показалось, что одна из ее воспитанниц стояла под горкой. Потом она поняла, что девочка висит на ней.

ЧП произошло 25 января в детском саду № 180 в Екатеринбурге. Тогда девочка застряла в ограждении горки и, пытаясь освободиться, зацепилась шарфом за горку. Она впала в кому, а спустя шесть дней умерла.

Впоследствии стало известно, что камеры видеонаблюдения сняли момент удушения девочки на горке в детском саду Екатеринбурга, однако сама запись не обнародована. Источник KP.RU сообщил, что на кадрах видно, как девочка поднялась на горку и спустила ноги, после чего перевернулась и свесилась, оставив голову на лестнице.