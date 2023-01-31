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15:34, 31 января 2023Россия

Камеры сняли момент удушения умершей после прогулки в российском детсаду девочки

Момент удушения умершей после прогулки в детсаду Екатеринбурга девочки сняли видеокамеры

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Камеры наблюдения сняли момент удушения девочки на горке в детском саду Екатеринбурга, однако сама запись не обнародована. Новые подробности гибели ребенка приводит KP.RU.

По словам источника издания, на кадрах видно, как девочка поднялась на горку и спустила ноги, после чего перевернулась и свесилась, оставив голову на лестнице. Ребенок две минуты болтал ногами, но вскоре перестал двигаться. «Воспитатель подбежала к девочке в 11:48. Сначала она попыталась выдернуть ее за ноги, но не смогла», — сказал собеседник издания.

По словам источника, педагог заметила, что ребенок застрял подбородком и затылком между ступенями лестницы. «У Алисы был бледный вид, голова запрокинута, синие губы. Воспитатель достала ее и на руках занесла в группу», — заявил собеседник. После этого о происшествии сообщили матери девочки, которая через 10 минут прибыла в детский сад. На тот момент медики смогли реанимировать ребенка, при госпитализации он мог дышать.

Региональный Следственный комитет возбудил по факту гибели девочки уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом ведомство сообщило на своем сайте. Сейчас следователи работают с родственниками ребенка и допрашивают сотрудников детского сада. Также назначена экспертиза, которая должна установить точную причину смерти девочки.

О смерти ребенка в больнице стало известно 31 января. Само происшествие случилось 25 января в детском саду № 180. Во время общего сбора детей воспитатель не сразу обнаружила отсутствие застрявшей в горке девочки. После того как ребенка нашли, ему сразу вызвали скорую помощь.

Похожий случай произошел в августе 2022 года в деском саду Новосибирска. Там насмерть разбилась пятилетняя девочка, которая, оставшись во время прогулки без присмотра воспитателей, решила прокатиться на самокате. В какой-то момент ребенок упал и ударился головой об асфальт. Девочка скончалась на месте происшествия.

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Константин Лысяков
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