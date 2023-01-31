Трехлетняя девочка зацепилась шарфом за горку в российском детсаду и умерла

В Екатеринбурге скончалась трехлетняя девочка, зацепившаяся шарфом за горку в детском саду

В Екатеринбурге умерла трехлетняя девочка, которая зацепилась шарфом за горку в детском саду. Об этом пишет E1.ru.

Происшествие случилось 25 января в детском саду № 180 во время дневной прогулки. «На территории дошкольного учреждения есть горка с ограждениями с двух сторон. Девочка забралась на нее и застряла в ограждении. Пытаясь освободиться, она зацепилась предметом своей одежды», — рассказали в прокуратуре по российскому региону.

Во время общего сбора детей в группу воспитатель не сразу обнаружила ее отсутствие. После того как ребенка нашли, ему сразу вызвали скорую помощь. Тогда уточнялось, что состояние пострадавшей было стабилизировано.

Спустя несколько дней, во вторник, 31 января, со ссылкой на собственный источник E1.ru сообщил, что девочка скончалась.

Ранее на юге Санкт-Петербурга годовалая девочка проглотила круглую батарейку от игрушки и умерла.