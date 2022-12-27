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09:12, 27 декабря 2022Россия

В Санкт-Петербурге годовалая девочка умерла из-за батарейки

На юге Санкт-Петербурга годовалая девочка проглотила батарейку от игрушки и умерла

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Купчино на юге Санкт-Петербурга годовалая девочка проглотила круглую батарейку от игрушки и умерла. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По предварительным данным, ребенка забрали из квартиры в тяжелом состоянии. Девочка проживала там с родителями — гражданами Узбекистана, 23-летней матерью, не состоящей на миграционном учете, и 26-летним отцом, который находится в России легально.

Медики допустили, что ребенок проглотил батарейку от игрушки около трех месяцев назад. По факту случившегося сотрудники прокуратуры организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Волгограде годовалая девочка проглотила батарейку, та находилась в ее организме пять дней. Пациентку доставили в детское реанимационное отделение, где провели сложную операцию и извлекли батарейку.

До этого тюменские медики достали из носа трехлетнего ребенка окислившуюся батарейку, которая разрушала слизистую и вызывала кровотечения.

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Анна Щербакова
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