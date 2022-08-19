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Появились подробности о разбившейся в российском детсаду на самокате девочке

У девочки, разбившейся на самокате в детсаду Новосибирска, после падения шла пена изо рта

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

У пятилетней девочки, которая разбилась на самокате во время прогулки в детсаду в Новосибирске, после падения изо рта пошла пена. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, медик детского сада пыталась реанимировать ребенка до прибытия врачей. Источник канала также подчеркнул, что у упавшей с самоката девочки не было переломов.

Как сообщается, к ответственности были привлечены заведующая детского учреждения и воспитатель. Официальная причина смерти ребенка станет известна после проведения медицинской экспертизы.

О смерти пятилетней девочки в новосибирском детсаду стало известно в четверг, 18 августа. По информации Следственного комитета, оставшись во время прогулки без присмотра воспитателей, она каталась на самокате. В какой-то момент ребенок упал и ударился головой об асфальт. Девочка скончалась на месте происшествия.

Ранее в Калужской области четырехлетняя девочка выпала из окна на втором этаже детского сада. После случившегося прокуратура начала проверку. Жизни ребенка сейчас ничего не угрожает.

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Константин Лысяков
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