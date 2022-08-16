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Четырехлетняя россиянка выпала из окна детского сада

В Калужской области четырехлетний ребенок выпал из окна детского сада

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Жуковском районе Калужской области четырехлетняя девочка выпала из окна детского сада. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

Инцидент произошел в городе Белоусово. Четырехлетняя девочка выпала из окна второго этажа, ее госпитализировали.

По данным медиков, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. После случившегося прокуратура начала проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге два ребенка, которые были оставлены без присмотра, выпали из окна второго этажа. В момент падения 23-летняя мать девочек была на работе, а 27-летний отец вышел из квартиры на 15 минут. Дети не получили серьезных травм.

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Анастасия Шейкина
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