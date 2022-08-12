Два оставленных без присмотра российских ребенка выпали из окна дома

В Санкт-Петербурге два ребенка выпали из окна второго этажа, когда остались без присмотра

В районе Шушары Санкт-Петербурга две девочки выпали из окна дома. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, пишет 78.ru.

Два оставленных без присмотра ребенка выпали из окна второго этажа. В этот момент 23-летняя мать девочек была на работе, а 27-летний отец вышел из квартиры на 15 минут. В результате падения из окна дети не получили серьезных травм.

Отец детей ранее подвергался к административной ответственности, россиянина отправили на освидетельствование для проверки на содержание алкоголя в крови. Сотрудники правоохранительных органов после случившегося начали проверку.

Ранее в Ленинградской области годовалый мальчик выпал из окна третьего этажа и выжил. Родители ребенка не заметили, как он забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку.