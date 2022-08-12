Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Два оставленных без присмотра российских ребенка выпали из окна дома

В Санкт-Петербурге два ребенка выпали из окна второго этажа, когда остались без присмотра

Фото: Shutterstock

В районе Шушары Санкт-Петербурга две девочки выпали из окна дома. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, пишет 78.ru.

Два оставленных без присмотра ребенка выпали из окна второго этажа. В этот момент 23-летняя мать девочек была на работе, а 27-летний отец вышел из квартиры на 15 минут. В результате падения из окна дети не получили серьезных травм.

Отец детей ранее подвергался к административной ответственности, россиянина отправили на освидетельствование для проверки на содержание алкоголя в крови. Сотрудники правоохранительных органов после случившегося начали проверку.

Ранее в Ленинградской области годовалый мальчик выпал из окна третьего этажа и выжил. Родители ребенка не заметили, как он забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал возможный итог для Зеленского
В Запорожье допустили консервацию АЭС из-за обстрелов
Назван самый влиятельный британский артист за последние 50 лет
Звезда «Уральских пельменей» рассказал о не понравившемся ему номере коллектива
Арктика нагрелась в пять раз быстрее остальной части планеты
Стал известен гонорар Леди Гаги за роль Харли Квинн в «Джокере»
Из-за смерти 14-летнего хоккеиста СКА на тренировке возбудили уголовное дело
Раскрыт объем продаж детских путевок с кешбэком в России
Путин провел совещание с Совбезом
Россиянка устроила фотосессию в горах и сорвалась в пропасть на глазах матери
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.