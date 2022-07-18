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В российском регионе годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа и выжил

Годовалый ребенок выжил после падения из окна третьего этажа в Ленинградской области

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ленинградской области годовалый мальчик выпал из окна третьего этажа и выжил. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, родители ребенка не заметили, как он забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Семья пострадавшего ребенка не состоит на учете.

Годовалого ребенка после падения доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму. После случившегося в российском регионе сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее в Дзержинском районе Волгограда женщина с двумя детьми выпала из окна 16-го этажа. Все трое погибли, их тела у многоэтажки заметили прохожие.

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Анастасия Шейкина
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