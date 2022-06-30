Россиянка с двумя детьми выпала из окна 16-го этажа

В Дзержинском районе Волгограда женщина с двумя детьми выпала из окна 16-го этажа

В Дзержинском районе Волгограда женщина с двумя детьми выпала из окна 16-го этажа на улице Исторической. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Все произошло вечером 29 июня. Прохожие заметили под окнами многоэтажки тела россиянки и двух несовершеннолетних. К месту происшествия вызвали сотрудников полиции.

Следователи уже начали опрашивать свидетелей случившегося. По данным источника в правоохранительных органах, погибли мальчик и девочка 6 и 7 лет, а также их мать. «Скорая приехала через несколько минут после вызова и констатировала смерть всех троих. Устанавливают личности погибших», — пояснил источник порталу V1.ru.

По данному факту возбудили дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК России («Убийство двух или более лиц»).

Ранее на севере Петербурга двухлетний мальчик в день рождения выпал из окна 18-го этажа и погиб. Прибывшие медики не сумели спасти мальчика, упавшего с высоты. От полученных травм он скончался. Позже правоохранители установили, что малыш воспитывался в неполной семье.