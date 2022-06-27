В Петербурге двухлетний ребенок в день рождения выпал из окна и погиб

На севере Петербурга двухлетний мальчик в день рождения выпал из окна 18-го этажа и погиб

В Выборгском районе на севере Санкт-Петербурга двухлетний мальчик в день рождения выпал из окна 18-го этажа и погиб. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По сведениям полиции, ребенок забрался на подоконник, оставшись без присмотра. На улице в день трагедии была сильная жара, поэтому взрослые держали окно открытым.

Прибывшие медики не сумели спасти мальчика, упавшего с высоты. От полученных травм он скончался. Позже правоохранители установили, что малыш воспитывался в неполной семье.

Соседи характеризовали родителей положительно, жалоб до этого на них не поступало. По факту случившегося продолжается проверка.

Ранее в Москве двухлетний ребенок упал из окна вместе с матерью и погиб. По предварительным данным, в квартире жилого дома на шоссе Энтузиастов мать попыталась удержать ребенка, однако выпала вместе с ним с третьего этажа. После падения ребенок погиб, а пострадавшую женщину доставили в больницу.