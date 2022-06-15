В Москве ребенок упал из окна вместе с матерью и погиб

В Москве двухлетний ребенок упал из окна вместе с матерью и погиб

В Москве под окнами жилого дома было обнаружено тело двухлетнего ребенка с травмами, которые характерны для падения с высоты. Об этом сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.

По предварительным данным, в квартире жилого дома на шоссе Энтузиастов мать попыталась удержать ребенка, однако выпала вместе с ним с третьего этажа. После падения ребенок погиб, а пострадавшей женщине сейчас оказывается медицинская помощь.

«На месте координирует работу правоохранительных органов заместитель Перовского межрайонного прокурора Константин Головизнин», — говорится в сообщении. Расследование обстоятельств гибели ребенка поставлено на контроль Перовской межрайонной прокуратуры.

Ранее в Челябинске 37-летняя россиянка выбросила из окна квартиры двоих сыновей, а после совершила суицид. Мать сначала выбросила с шестого этажа 2-летнего ребенка, а после — 11-летнего.