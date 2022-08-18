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Пятилетняя девочка разбиралась на самокате в российском детском саду

В детском саду в Новосибирске пятилетняя девочка разбилась на самокате

Фото: Дмитрий Ермаков / Lenta.ru

В Новосибирске пятилетняя девочка каталась на самокате в детском саду и разбилась. Об этом сообщает региональный Следственный комитет (СК) на своем сайте.

По информации ведомства, днем в четверг, 18 августа, во время прогулки на территории детского сада девочка, оставшись без присмотра воспитателей, каталась на самокате. В какой-то момент она упала и ударилась головой об асфальт. Ребенок скончался на месте происшествия.

СК возбудил дело по части 2 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей») УК РФ. Сейчас следователи допрашивают родственников погибшей девочки и сотрудников детского сада.

По словам матери одного из воспитанников детского сада, асфальт на территории учреждения весь в ямах. В разговоре с KP.RU она также отметила, что самокаты детям приносят их родители.

В свою очередь, в региональном Минобразования заявили, что совместно с департаментом образования мэрии города Новосибирска была создана комиссия для проверки по факту смерти девочки. Сотрудники ведомств выехали на место происшествия.

Ранее в Жуковском районе Калужской области четырехлетняя девочка выпала из окна на втором этаже детского сада. По данным медиков, жизни и здоровью ребенка сейчас ничто не угрожает.

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Константин Лысяков
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