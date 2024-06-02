Во Франции забеспокоились из-за подготовки войны против России

Французский политик Филиппо призвал остановить подготовку к войне против России

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал остановить подготовку войны против России. Обеспокоенность политик выразил в своем аккаунте соцсети Х.

Филиппо отреагировал на новость об «обязательном европейском призыве», озвученную министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и слова близкого к правительству немецкого политика о необходимости призвать 900 тысяч резервистов в Германии.

«Это называется подготовка к мировой войне! Мы, патриоты и бойцы Сопротивления, с самого начала били тревогу и единственные, кто массово выходит на улицы, чтобы встряхнуть страну и избежать самого худшего — войны!» — заявил Филиппо.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не стремится к конфликту с Россией и не хочет брать на себя ответственность за возможное начало третьей мировой войны.