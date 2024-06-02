Байден отказался брать ответственность за начало третьей мировой войны

Белый дом: Байден не хочет брать ответственность за начало третьей мировой войны

Президент США Джо Байден не стремится к конфликту с Россией и не хочет брать на себя ответственность за возможное начало третье мировой войны. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Мы не стремимся к конфликту с Россией и другими ядерными державами», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, не рискует ли Вашингтон оказаться втянутым в конфликт на Украине после разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории РФ.

Также Кирби уточнил, что США позволили Киеву бить по военным объектам, орудийным позициям и перевалочным базам, которые Москва использует для создания своего рода буферной зоны.

Ранее в июне обозреватели газеты Politico обвинили Байдена во вмешательстве Штатов в конфликт на Украине. Как утверждают авторы статьи, решение Байдена демонстрирует, насколько далеко он «отошел от своих первых попыток» не вмешиваться в украинский кризис и не обострять его.