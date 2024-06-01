Байдена обвинили во втягивании США в конфликт на Украине из-за решения по оружию

Politico: Байден своим решением еще сильнее втянул США в украинский конфликт

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден своим решением, касающимся нанесения ударов поставляемым Киеву оружием по России, еще сильнее втянул страну в конфликт на Украине. В этом американского лидера обвинили обозреватели газеты Politico.

Как утверждают авторы статьи, решение Байдена демонстрирует, насколько далеко он «отошел от своих первых попыток» не вмешиваться в украинский кризис и не обострять его. «Для человека, который вступил в должность (президента — прим. «Ленты.ру»), стремясь стабилизировать отношения с Россией, а затем поручил своим сотрудникам избежать третьей мировой войны, (…) это довольно большой риск», — говорится в публикации.

Обозреватели указали, что глава США «медленно и постепенно пересек все красные линии, прочерченные им же, в отношении участия Америки» в конфликте. Авторы считают, что решения Байдена приведут к тому, что на президента начнут давить, чтобы он «позволил Киеву наносить удары по всей территории России». Так, в материале подтверждается информация газеты The New York Times, которая писала, что государственный секретарь США Энтони Блинкен ранее предлагал Байдену снять запрет на нанесение Киевом ударов по территории РФ.

Газета сообщала, что Джо Байден под давлением своих советников и ключевых союзников разрешил Украине наносить удары по военным целям на территории России с использованием оружия американского производства. Американские чиновники уточнили, что глава Пентагона Ллойд Остин уже дал на это свое разрешение.