Слуцкая раскрыла отношение к выступлению на Олимпиаде в нейтральном статусе

Ирина Слуцкая заявила, что выступила бы на Олимпиаде в нейтральном статусе

Двукратная чемпионка мира, а также серебряная и бронзовая олимпийская призерка по фигурному катанию Ирина Слуцкая раскрыла отношение к выступлению на Играх в нейтральном статусе. Ее слова приводит NEWS.ru.

Экс-спортсменка заявила, что лично она согласилась бы поучаствовать в соревнованиях. «У каждого есть своя работа, хочется довести ее до самой высокой точки, до пика. Для спортсмена это Олимпийские игры. Все знают своих героев. Да, неприятно, что нет ни флага, ни гимна», — добавила она.

Бывшая фигуристка также заявила, что все в мире знают имена российских спортсменов. «Пусть мир в очередной раз убедится в том, что Россия побеждает в любых условиях и обстоятельствах», — заявила россиянка.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала «бомжами» представителей страны, которые хотят выступить на Играх в Париже. Также с критикой российских теннисистов, желающих соревноваться на ОИ, выступил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он назвал их командой иноагентов.