Мальдивы решили запретить въезд по израильским паспортам

Глава МВД Ихусан: въезд по израильским паспортам на Мальдивы запретят

Власти Мальдив решили запретить въезд в страну по израильским паспортам на фоне растущего общественного возмущения из-за ситуации в секторе Газа. Об этом заявил министр внутренних дел Али Ихусан, пишет издание Sun.

По словам главы ведомства, правительство внесет поправки в законодательство, чтобы как можно скорее запретить въезд на Мальдивы по израильским паспортам. Соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров. Власти страны создали специальный комитет для реализации меры — в него вошли глава МВД, генеральный прокурор и министры экономики, туризма и иностранных дел.

Решение правительства Мальдив о запрете израильских паспортов было принято после того, как депутат от главной оппозиционной Мальдивской демократической партии Микаил Ахмед Насим неделей ранее представил поправку к закону об иммиграции, согласно которой израильским гражданам запрещен въезд в страну.

Ранее российских туристов решили обязать получать электронное разрешение (Electronic Travel Authorization, ETA) на въезд в Израиль. Новые правила начнут действовать с 1 августа 2024 года. Уточняется, что ЕТА не является визой, а соглашение между РФ и Израилем о безвизовом режиме продолжает работать.