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17:51, 28 мая 2024Путешествия

Российских туристов обяжут получать разрешение на въезд в Израиль

Российских туристов обяжут получать ETA на въезд в Израиль с 1 августа

Фото: Unsplash

Российских туристов обяжут получать электронное разрешение (Electronic Travel Authorization, ETA) на въезд в Израиль с 1 августа 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского министерства туризма.

Уточняется, что ЕТА не является визой, а соглашение между РФ и Израилем о безвизовом режиме продолжает работать. Изменения призваны улучшить процесс прохождения пограничного контроля.

Ранее россияне, направлявшиеся в Израиль, застряли в московском аэропорту Домодедово на 12 часов из-за задержки рейса. Пассажиры должны были вылететь из столицы в Тель-Авив на борту авиакомпании Red Wings.

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      Марк Успенский
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