Направлявшиеся в Израиль россияне застряли в аэропорту на 12 часов

Mash: пассажиры рейса Red Wings в Тель-Авив застряли в Домодедово на 12 часов

Россияне, направлявшиеся в Израиль, застряли в московском аэропорту Домодедово на 12 часов из-за задержки рейса. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что пассажиры должны были вылететь из столицы в Тель-Авив на борту авиакомпании Red Wings. Путешественники пожаловались, что представители перевозчика выдали каждому из них по одному ваучеру на сумму 400 рублей в самое дорогое кафе, где на эти деньги можно было купить лишь воду. Кроме того, по словам пассажиров, на горячей линии им никто не ответил, а в воздушной гавани не оказалось специалиста авиакомпании, который бы разъяснил ситуацию.

Как сообщает источник, в полдень половину туристов отправили в точку назначения через Сочи. Остальные пока остаются ждать в Домодедово. По предварительной информации, задержка произошла из-за поломки на борту.

Ранее россияне провели в аэропорту Сочи полсуток перед вылетом за границу. Рейс в Стамбул задержали более чем на 14 часов по техническим причинам.