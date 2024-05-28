Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:51, 28 мая 2024Путешествия

Направлявшиеся в Израиль россияне застряли в аэропорту на 12 часов

Mash: пассажиры рейса Red Wings в Тель-Авив застряли в Домодедово на 12 часов

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Россияне, направлявшиеся в Израиль, застряли в московском аэропорту Домодедово на 12 часов из-за задержки рейса. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что пассажиры должны были вылететь из столицы в Тель-Авив на борту авиакомпании Red Wings. Путешественники пожаловались, что представители перевозчика выдали каждому из них по одному ваучеру на сумму 400 рублей в самое дорогое кафе, где на эти деньги можно было купить лишь воду. Кроме того, по словам пассажиров, на горячей линии им никто не ответил, а в воздушной гавани не оказалось специалиста авиакомпании, который бы разъяснил ситуацию.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать летом 2024 года? Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
Куда поехать отдыхать летом 2024 года?Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
19 апреля 2024
«Санкции дают о себе знать» В России начали часто ломаться самолеты. Насколько безопасно теперь на них летать?
«Санкции дают о себе знать»В России начали часто ломаться самолеты. Насколько безопасно теперь на них летать?
26 января 2024

Как сообщает источник, в полдень половину туристов отправили в точку назначения через Сочи. Остальные пока остаются ждать в Домодедово. По предварительной информации, задержка произошла из-за поломки на борту.

Ранее россияне провели в аэропорту Сочи полсуток перед вылетом за границу. Рейс в Стамбул задержали более чем на 14 часов по техническим причинам.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      «Пусть Путин догадается, что мы задумали». Польша не исключила появление своих войск на Украине

      Немецкий футболист отказался переходить в «Динамо»

      Налоговый долг Блиновской из-за пени вырос до 1,4 миллиарда рублей

      Зеленский сравнил отсутствие Байдена на «мирном саммите» с аплодисментами Путину

      Пострадавший рассказал о моменте взрыва беспилотника в Подмосковье

      В МАГАТЭ признали невозможным перезапуск Запорожской АЭС

      Суд признал законным продление ареста блогера Блиновской

      Названы основные тренды в соцсетях

      Таксистам предложат покупать полисы ОСАГО на один день

      В США заявили о предрешенности судьбы Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше