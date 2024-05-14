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10:17, 14 мая 2024Путешествия

Россияне застряли в аэропорту на полсуток перед вылетом за границу

Рейс Сочи — Стамбул задержали более чем на 14 часов по техническим причинам

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россияне провели в аэропорту Сочи полсуток перед вылетом за границу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло аэропорта.

Известно, что рейс «ИрАэро» в Стамбул должен был отправиться 13 мая в 11:30, однако из-за задержки пассажиры застряли в авиагавани более чем на 14 часов. В итоге резервный самолет Sukhoi Superjet 100 вылетел в Турцию только 14 мая около 01:40.

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По информации «Кубань 24», пассажирам объяснили сбой необходимостью заменить деталь воздушного судна. В Южной транспортной прокуратуре заявили, что рейс задержали по техническим причинам. Ведомство проводит проверку.

«Пассажирам были предоставлены питание и напитки, организовано размещение в гостиницах», — добавили в прокуратуре.

Ранее российская авиакомпания «Ямал» запретила провозить еду в ручной клади. В заявлении перевозчика идет речь о «мясной, рыбной продукции и других продуктах питания».

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      Мария Борисова
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