Боец с позывным Адлер рассказал, как избежал атаки роя дронов ВСУ

Заместитель командира батальона «Кубань Z» с позывным Адлер рассказал, что в ходе специальной военной операции (СВО) обманул рой беспилотников, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). В интервью, опубликованном в Telegram-канале «Герои спецоперации Z», он признался, что ему пришлось притвориться мертвым, чтобы выжить.

Адлер сообщил, что выносил с поля боя погибших бойцов, когда прилетели дроны

По словам военнослужащего, в это время недалеко от позиций ВСУ он заметил в небе скопление беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Тогда боец решил прибегнуть к смекалке.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

«Один из парней погибших находился практически под носом у позиций противника. И когда я добрался до него, сверху каким-то образом вдруг налетел рой "птичек" противника. Мне уже ничего не оставалось. Я с ним рядом лег, притворился мертвым. Где-то так около часа пролежал. Потом, каким-то чудом, они не стали сбрасывать никакие снаряды», — привел он подробности.

Спустя некоторые время дроны улетели, добавил Адлер.

Боец участвовал в параде Победы на Красной площади

9 мая военный принял участие в параде Победы на Красной площади в Москве. Он признался, что получил непередаваемые ощущения от этого опыта.

Будучи мобилизованным, находясь в окопах под Пятихатками, мне вдруг сообщили: ты едешь на Парад Победы. Я действительно испытал восторг, потому что понял, что иногда детские мечты сбываются боец Адлер

Адлер — кадровый офицер, был мобилизован, награжден орденом Мужества. Военный пишет небольшие рассказы, которые в будущем планирует издать в виде книги.

Ранее другой военный в одиночку уничтожил американские БМП Bradley

В мае стало известно, что другой российский военный — боец с позывным Манул — самостоятельно уничтожил четыре американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley. В сети появилось видео, на котором запечатлена работа военнослужащего из «Отряда Викинга». Он поразил при помощи противотанковой управляемой ракеты технику НАТО на Запорожском направлении.

«На ваших глазах ВСУ стало беднее почти на 12 миллионов долларов», — говорилось в сообщении.