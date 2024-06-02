Российскому бойцу удалось обмануть рой украинских дронов

Боец ВС РФ Адлер обманул рой украинских дронов, притворившись мертвым

Российский военнослужащий с позывным Адлер рассказал, как избежал атаки роя украинских беспилотников, обманув их. Интервью с бойцом опубликовало Министерство обороны РФ.

По словам военного, во время эвакуации погибших недалеко от позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) он заметил в небе скопление беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Тогда боец решил прибегнуть к смекалке.

Мужчина притворился мертвым и пролежал на земле около часа. «Потом — не знаю, почему — но птички не стали сбрасывать никакие снаряды, покружили и улетели», — рассказал Адлер.

9 мая боец принял участие в Параде Победы на Красной площади в Москве. Он признался, что получил непередаваемые ощущения от этого опыта. «Будучи мобилизованным, находясь в окопах под Пятихатками, мне вдруг сообщили, что "ты едешь на Парад Победы". Я действительно испытал восторг, потому что понял, что иногда детские мечты сбываются», — поделился впечатлениями российский боец.

Ранее в сети появилось видео, как военнослужащий ВС РФ с позывным Манул в одиночку уничтожил четыре американских боевых машины пехоты (БМП) Bradley.