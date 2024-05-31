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05:28, 31 мая 2024Россия

Российский военный в одиночку уничтожил четыре американских БМП Bradley

Mash показал видео, как боец РФ в одиночку уничтожил четыре БМП Bradley

Видео: Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Российский военнослужащий с позывным Манул в одиночку уничтожил четыре американских боевых машины пехоты (БМП) Bradley. Видео показал Telegram-канал «Mash на Донбассе».

«На ваших глазах ВСУ стало беднее почти на 12 млн долларов. Боец с позывным Манул в соло разнес четыре хваленых американских Bradley», — говорится в публикации.

На кадрах запечатлена работа военнослужащего из «Отряда Викинга». Он поразил при помощи противотанковой управляемой ракеты технику НАТО на Запорожском направлении. Канал добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 20 солдат.

В начале мая российские военные захватили машину разведки, наблюдения и целеуказания M7 Bradley Fire Support Vehicle (B-FiST), созданную на базе гусеничной платформы Bradley.

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      Марина Совина
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