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12:03, 3 мая 2024Наука и техника

Российские военные захватили редкую версию Bradley

Российские военные захватили редкую машину B-FiST на базе Bradley

Кадр: Telegram-канал «Первый казачий»

Российские военные захватили машину разведки, наблюдения и целеуказания M7 Bradley Fire Support Vehicle (B-FiST), созданную на базе гусеничной платформы Bradley. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый казачий».

Отмечается, что редкая машина стала трофеем бойцов отряда «Оскол» Добровольческого штурмового корпуса на авдеевском направлении. Всего Киеву поставили несколько B-FiST.

B-FiST разработали в качестве замены машины M981 FISTV, которую использовали до 1991 года. Машина разведки, наблюдения и целеуказания получила приборный комплекс с лазерным целеуказателем G/VLLD, выносное оборудование для наблюдения, систему топопривязки и прибор управления артиллерийским огнем. От базовой версии Bradley машина также отличается отсутствием противотанковых ракет.

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      Даниил Иринин
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