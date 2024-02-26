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10:03, 26 февраля 2024Наука и техника

Трофейную американскую БМП Bradley отправили на изучение экспертам

Захваченную российскими военными БМП M2 Bradley отправили на изучение экспертам
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Американская бронированная машина пехоты (БМП) M2 Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ), захваченная российскими военными в зоне специальной военной операции (СВО), будет изучена специалистами. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

По данным канала, трофейную боевую машину успешно вывезли с территории, где ведутся боевые действия. БМП уже отправляется к экспертам для дальнейшего изучения. После этого, возможно, Bradley появится в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот».

На фотографии, опубликованной каналом, запечатлена боевая машина пехоты США, закрепленная на платформе. Снимок сделан на одной из российских железнодорожных станций.

Ранее американское издание Military Watch Magazine написало, что БМП Bradley, которые передали ВСУ, не способны выдержать столкновения с ВС России. В частности издание отметило проблемы с ограниченной броневой защитой для ведения боя против крупных вооруженных сил, которую усугубила растущая нехватка боеприпасов. По данным журнала, более 80 из примерно 200 переданных ВСУ БМП Bradley были потеряны в боях.

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