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18:52, 2 июня 2024Спорт

Тарпищев оценил перспективы Дзюбы

Тарпищев заявил, что у Дзюбы ничего серьезного в футболе уже не будет
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил перспективы бывшего форварда «Локомотива» Артема Дзюьбы. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, игрок выглядит на поле тяжелым. «Быстрота уже не придет. Он очень узок в решении задач, которые ставят перед форвардом. Прогнозируем в игре. Думаю, что ничего серьезного в футболе у него уже не будет», — заявил Тарпищев.

Глава ФТР добавил, что Дзюба ведет себя вызывающе. «Его манера держаться мало кому нравится. Как из "Зенита" ушел, так и в "Спартаке" было. И сейчас то же самое», — заявил Тарпищев.

Ранее «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы после окончания сезона. Стороны не будут продлевать сотрудничество после завершения контракта.

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      Алексей Гусев
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