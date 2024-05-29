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14:35, 29 мая 2024Спорт

«Локомотив» объявил об уходе Дзюбы

«Локомотив» объявил об уходе нападающего Артема Дзюбы

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Локомотив» объявил об уходе нападающего Артема Дзюбы по окончании сезона. Об этом сообщается на сайте команды.

Стороны прекращают сотрудничество в связи с завершением контракта. «"Локомотив" благодарит Артема за большой и важный вклад в развитие клуба, за голы и передачи, за неизменное стремление к победе!» — отмечается в заявлении.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля 2023 года. В текущем сезоне 35-летний форвард провел за железнодорожников 26 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Дзюба может перейти в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа». С 1 января 2024-го команду возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

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