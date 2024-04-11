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06:34, 12 апреля 2024Спорт

Стало известно о желании Дзюбы перейти в китайский клуб Слуцкого

«Чемпионат»: Дзюба хочет перейти в китайский клуб Слуцкого «Шанхай Шэньхуа»

Фото: STUART FRANKLIN / Reuters

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба ищет варианты продолжения карьеры на случай, если железнодорожники не станут продлевать с ним контракт. Об этом стало известно «Чемпионату».

По информации источника, приоритетным вариантом для форварда является китайский «Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий. Кроме того, пригласить форварда хотят клубы Первого дивизиона «Арсенал», «Химки» и «Родина», если смогут выйти в РПЛ.

Дзюба в нынешнем сезоне провел 18 матчей в чемпионате России. В его активе четыре гола и три результативные передачи.

Ранее Дзюба назвал идеальную работу после завершения футбольной карьеры. Тогда спортсмен тоже заявил, что хотел бы стать актером, так как у него неплохие данные для этого.

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      Алексей Гусев
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