Дзюба назвал идеальную работу после завершения карьеры

Дзюба заявил, что хотел бы стать актером после завершения футбольной карьеры

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба назвал идеальную работу после завершения футбольной карьеры. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что хотел бы стать актером, так как у него неплохие данные для этого. Он вспомнил, как снимался в проектах «Конец славы» и «Хейт», и выразил мнение, что это было интересно. «Мне понравилось, там я чувствую себя комфортно», — подчеркнул Дзюба.

Дзюба вместе с бывшим главным тренером ЦСКА и сборной России Слуцким ведет шоу на YouTube. В рамках программы «Ну, так нельзя, ###» они общаются с известными футболистами. При этом Слуцкого и Дзюбу неоднократно критиковали за большое количество мата в эфире.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля 2023 года. В сезоне-2023/2024 он провел в составе команды 16 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 3 голевые передачи.