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23:05, 17 января 2024Спорт

Дзюба назвал идеальную работу после завершения карьеры

Дзюба заявил, что хотел бы стать актером после завершения футбольной карьеры
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба назвал идеальную работу после завершения футбольной карьеры. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что хотел бы стать актером, так как у него неплохие данные для этого. Он вспомнил, как снимался в проектах «Конец славы» и «Хейт», и выразил мнение, что это было интересно. «Мне понравилось, там я чувствую себя комфортно», — подчеркнул Дзюба.

Дзюба вместе с бывшим главным тренером ЦСКА и сборной России Слуцким ведет шоу на YouTube. В рамках программы «Ну, так нельзя, ###» они общаются с известными футболистами. При этом Слуцкого и Дзюбу неоднократно критиковали за большое количество мата в эфире.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля 2023 года. В сезоне-2023/2024 он провел в составе команды 16 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 3 голевые передачи.

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      Анастасия Борисова
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