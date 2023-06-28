Тренер «Локомотива» попросил Дзюбу уменьшить количество нецензурной лексики

Тренер «Локомотива» Галактионов попросил Дзюбу уменьшить количество нецензурной лексики

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о медийной активности форварда команды Артема Дзюбы. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист отметил, что попросил игрока уменьшить количество нецензурной лексики. «Мы проговаривали с ним эти моменты. Что касается личной жизни и медийности, человек сам принимает решения. Клуб в этом плане открыт», — заявил Галактионов.

Дзюба вместе с бывшим главным тренером ЦСКА и сборной России Леонидом Слуцким ведет шоу на YouTube. В рамках программы они общаются с известными футболистами. Специалиста и игрока критиковали за большое количество нецензурной лексики.

«Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой 25 мая. Новое соглашение с 34-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации на год. По информации журналиста Ивана Карпова, футболисту будут платить 120 миллионов рублей в год.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В сезоне-2022/2023 он провел в составе команды 13 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и совершил пять голевых передач.