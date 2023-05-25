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18:00, 25 мая 2023Спорт

Дзюба продлил контракт с «Локомотивом»

Артем Дзюба продлил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2023/2024

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Нападающий Артем Дзюба продлил контракт с «Локомотивом». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Переговоры прошли быстро и при полном взаимопонимании с обеих сторон. Теперь наши общие цели — вернуть футбольный клуб "Локомотив" на лидирующие позиции», — заявил спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов.

Новое соглашение с 34-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации на год.

24 мая журналист Иван Карпов назвал зарплату, которую железнодорожники предложили Дзюбе по новому контракту. По его информации, форварду будут платить 120 миллионов рублей в год.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В сезоне-2022/2023 он провел в составе команды 11 матчей, забил восемь мячей и совершил четыре голевые передачи.

Ксения Курашкина
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