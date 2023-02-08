Стало известно о переходе Дзюбы в «Локомотив»

Sport24: форвард Артем Дзюба перешел в «Локомотив» и будет выступать под седьмым номером

Нападающий Артем Дзюба стал игроком московского «Локомотива». О его переходе стало известно Sport24.

В команде железнодорожников он будет выступать под седьмым номером. Отмечается, что соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2022/2023. 34-летний футболист будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц.

Последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор», за который футболист выступал с августа по ноябрь 2022 года. В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Россиянин принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточного количества игрового времени.

Дзюба — четырехкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита». Вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.