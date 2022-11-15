Дзюба назвал причины ухода из «Адана Демирспор»

Форвард Артем Дзюба заявил, что покинул «Адана Демирспор», потому что хотел больше играть

Российский форвард Артем Дзюба назвал причины, по которым он покинул «Адана Демирспор». Спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Сидеть и смотреть матчи было бы не совсем правильно для меня. Все-таки у меня большие амбиции, мне хочется еще играть и получать удовольствие», — заявил Дзюба. Он отметил, что решение уйти из команды было взвешенным, а расторжение контракта — мирным.

7 ноября Федерация футбола Турции объявила об уходе Дзюбы из «Адана Демирспор». Причиной назывались задержки по зарплате, из-за которых футболист не получил выплаты за сентябрь и октябрь. На данный момент форвардом интересуются несколько турецких и российских команд.

Артем Дзюба перешел в «Адана Демирспор» 18 августа. Его контракт был рассчитан на год с возможностью продления на сезон. В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч.