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16:02, 15 ноября 2022Спорт

Дзюба назвал причины ухода из «Адана Демирспор»

Форвард Артем Дзюба заявил, что покинул «Адана Демирспор», потому что хотел больше играть

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Российский форвард Артем Дзюба назвал причины, по которым он покинул «Адана Демирспор». Спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Сидеть и смотреть матчи было бы не совсем правильно для меня. Все-таки у меня большие амбиции, мне хочется еще играть и получать удовольствие», — заявил Дзюба. Он отметил, что решение уйти из команды было взвешенным, а расторжение контракта — мирным.

7 ноября Федерация футбола Турции объявила об уходе Дзюбы из «Адана Демирспор». Причиной назывались задержки по зарплате, из-за которых футболист не получил выплаты за сентябрь и октябрь. На данный момент форвардом интересуются несколько турецких и российских команд.

Артем Дзюба перешел в «Адана Демирспор» 18 августа. Его контракт был рассчитан на год с возможностью продления на сезон. В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч.

Ксения Курашкина
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