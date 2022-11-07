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09:47, 7 ноября 2022Спорт

Турецкая федерация футбола сделала заявление об уходе Дзюбы из «Адана Демирспор»

Турецкая федерация футбола подтвердила разрыв контракта Артема Дзюбы с «Адана Демирспор»

Фото: Alexander Kulebyakin / globallookpress.com

Турецкая федерация футбола сделала заявление об уходе российского нападающего Артема Дзюбы из клуба «Адана Демирспор». Оно приводится на сайте организации.

Федерация подтвердила разрыв контракта Дзюбы с командой. Отмечается, что решение было принято 3 ноября.

6 ноября появилась информация о том, что Дзюба ушел из «Адана Демирспор» и уже покинул Турцию. Причиной стали задержки по зарплате, из-за которых футболист не получил выплаты за сентябрь и октябрь. Дзюбой сейчас интересуются несколько турецких и российских команд.

Дзюба перешел в «Адана Демирспор» 18 августа. Его контракт был рассчитан на год с возможностью продления на один сезон. В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч.

Анастасия Борисова
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