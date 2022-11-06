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13:47, 6 ноября 2022Спорт

Стала известна причина ухода Дзюбы из «Адана Демирспор»

Sport24: Артем Дзюба ушел из «Адана Демирспор» из-за задержек по зарплате

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Стала известная причина ухода российского нападающего Артема Дзюбы из «Адана Демирспор». Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, форвард расторг контракт с клубом из-за задержек по зарплате. Футболист не получил выплаты за сентябрь и октябрь. Уточняется, что россиянин заключил с командой соглашение, по которому в «Адана Демирспор» погасят все долги перед игроком до января-февраля 2023 года.

Ранее появилась информация, что Дзюба уже покинул Турцию. Сообщалось, что футболистом интересуются несколько турецких и российских команд. Среди них нет петербургского «Зенита», в составе которого форвард выступал на протяжении семи лет и четыре раза становился чемпионом России.

Об уходе футболиста из «Адана Демирспор» стало известно 6 ноября. Сам нападающий и клуб не комментируют эту информацию.

Дзюба перешел в «Адана Демирспор» 18 августа. Его контракт рассчитан на год с возможностью продления на один сезон. В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч.

Ксения Курашкина
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