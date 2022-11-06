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10:39, 6 ноября 2022Спорт

Стало известно об уходе Дзюбы из «Адана Демирспор»

Журналист Иван Карпов: Артем Дзюба ушел из турецкого клуба «Адана Демирспор»

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Стало известно об уходе российского форварда Артема Дзюбы из турецкого клуба «Адана Демирспор». Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По данным инсайдера, нападающий уже расторг контракт с командой. Сам футболист и клуб пока не подтвердили эту информацию.

2 ноября турецкий журналист Салим Манав высказался о возможном уходе Дзюбы из «Адана Демирспор». Он объяснил, что форвард не выходит на поле, потому что тренер команды Винченцо Монтелла предпочитает использовать схему без нападающего. Он подчеркнул, что в любом случае уход россиянина из клуба в данный момент даже не обсуждается.

28 октября президент «Адана Демирспор» Метин Коркмаз высказался о возможной продаже Дзюбы. По его словам, с командой никто не связывался по этому поводу. «Если мы получим какое-то предложение и Артем сам захочет уйти, тогда подумаем и обсудим с ним такую возможность», — заявил Коркмаз.

Дзюба перешел в «Адана Демирспор» 18 августа. Его контракт рассчитан на год с возможностью продления на сезон. В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч.

Ксения Курашкина
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