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10:16, 2 ноября 2022Спорт

В Турции высказались о возможном уходе Дзюбы из «Адана Демирспор»

Журналист Манав заявил, что уход форварда Артема Дзюбы из «Адана Демирспор» не обсуждается
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Турецкий журналист Салим Манав высказался о возможном уходе российского форварда Артема Дзюбы из «Адана Демирспор». Его слова приводит «РБ Спорт».

«В последних матчах Дзюба не играл по одной простой причине: [тренер Винченцо] Монтелла предпочитает схему без нападающего, на которую он перешел после игры с "Трабзонспором". Если Винченцо решит изменить тактику, у Артема есть большой шанс получить игровую практику», — заявил Манав. Он подчеркнул, что в любом случае уход россиянина из «Адана Демирспор» в данный момент даже не обсуждается.

Ранее президент «Адана Демирспор» Метин Коркмаз высказался о возможном уходе из клуба Дзюбы. По его словам, команда не получала предложений по нападающему. «Напрямую с нами никто не связывался и не интересовался им. Если мы получим какое-то предложение, и Артем сам захочет уйти, тогда подумаем и обсудим с ним такую возможность», — заявил Коркмаз.

Дзюба перешел в «Адана Демирспор» 18 августа. Его контракт рассчитан на год с возможностью продления на сезон. В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч.

Дарья Коршунова
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