Президент «Адана Демирспор» высказался о возможном уходе Дзюбы

Президент «Адана Демирспор» Коркмаз заявил, что клуб не получал предложений по Дзюбе

Президент «Адана Демирспор» Метин Коркмаз высказался о возможном уходе из турецкого клуба российского форварда Артема Дзюбы. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, команда не получала предложений по нападающему. «Напрямую с нами никто не связывался и не интересовался им. Если мы получим какое-то предложение и Артем сам захочет уйти, тогда подумаем и обсудим с ним такую возможность», — заявил Коркмаз.

27 октября стало известно, что рыночная стоимость Дзюбы упала на треть — с шести до четырех миллионов евро. Данные опубликовал портал Transfermarkt.

Дзюба перешел в «Адана Демирспор» 18 августа. Его контракт рассчитан на год с возможностью продления на сезон. В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч.