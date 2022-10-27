Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
ПСВ Эйндховен
Сегодня
19:45 (Мск)
Арсенал
Лига Европы|Группа A. 5-й тур
АЕК Ларнака
Сегодня
19:45 (Мск)
Динамо К
Лига Европы|Группа B. 5-й тур
Фенербахче
Сегодня
19:45 (Мск)
Ренн
Лига Европы|Группа B. 5-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Шериф
Лига Европы|Группа E. 5-й тур
Ференцварош
Сегодня
22:00 (Мск)
Монако
Лига Европы|Группа H. 5-й тур
ХИК
Сегодня
22:00 (Мск)
Рома
Лига Европы|Группа C. 5-й тур
15:48, 27 октября 2022Спорт

Дзюба подешевел на треть

Transfermarkt: рыночная стоимость Артема Дзюбы снизилась с шести миллионов евро до четырех
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Трансферная стоимость российского нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Артема Дзюбы снизилась. Обновленные данные опубликованы на сайте Transfermarkt.

По данным портала, рыночная стоимость форварда упала на треть — с шести до четырех миллионов евро. Также подешевел другой россиянин, выступающий в чемпионате Турции — полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев раньше оценивался в 2,5 миллиона евро, а теперь — в 2,2 миллиона.

25 октября бывший вратарь, ветеран московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил выступления Дзюбы фразой «у него конфликт с футболом». По его мнению, самомнение и амбиции 34-летнего россиянина дурно влияют на любой коллектив, в котором он играет.

Дзюба перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор» 18 августа. Его контракт рассчитан на год с возможностью продления на сезон. В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч.

С 2015 года Дзюба выступал за петербургский «Зенит». В составе команды он четыре раза становился чемпионом России. Форвард объявил об уходе из клуба в мае 2022-го.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Россия ударила по критически важной инфраструктуре в центре Украины
Судно оператора газопровода «Северный поток» прибыло на место взрывов
Влюбленные стали миллионерами благодаря продаже одежды с фразами на одну тему
Константин Богомолов выступит свидетелем обвинения в деле против Ксении Собчак
Россиян предупредили о надвигающейся на Черное море опасности
В Узбекистане опровергли сборку иранских беспилотников в стране
Раскрыты основные преимущества телемедицины
Американский гроссмейстер проиграл Непомнящему из-за незнания правил
Витас рассказал об инциденте в караоке-клубе
Глава Universal выступила за женскую версию «Форсажа»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.