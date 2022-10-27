Дзюба подешевел на треть

Transfermarkt: рыночная стоимость Артема Дзюбы снизилась с шести миллионов евро до четырех

Трансферная стоимость российского нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Артема Дзюбы снизилась. Обновленные данные опубликованы на сайте Transfermarkt.

По данным портала, рыночная стоимость форварда упала на треть — с шести до четырех миллионов евро. Также подешевел другой россиянин, выступающий в чемпионате Турции — полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев раньше оценивался в 2,5 миллиона евро, а теперь — в 2,2 миллиона.

25 октября бывший вратарь, ветеран московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил выступления Дзюбы фразой «у него конфликт с футболом». По его мнению, самомнение и амбиции 34-летнего россиянина дурно влияют на любой коллектив, в котором он играет.

Дзюба перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор» 18 августа. Его контракт рассчитан на год с возможностью продления на сезон. В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч.

С 2015 года Дзюба выступал за петербургский «Зенит». В составе команды он четыре раза становился чемпионом России. Форвард объявил об уходе из клуба в мае 2022-го.

