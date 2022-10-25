Ветеран «Спартака» оценил игру Дзюбы фразой «у него конфликт с футболом»

Ветеран «Спартака» Кавазашвили заявил, что у форварда Артема Дзюбы конфликт с футболом

Бывший вратарь, ветеран московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об игре нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Артема Дзюбы. Его слова приводит Sport24.

«Артем не может признать, что он уже никогда не будет так хорош, как раньше. Судя по всему, Дзюба не особо много выкладывается на тренировках, поэтому его не выпускают», — заявил Кавазашвили. Он оценил выступления Дзюбы фразой «у него конфликт с футболом». По его мнению, самомнение и амбиции 34-летнего россиянина дурно влияют на любой коллектив, в котором он играет.

Дзюба перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор» 18 августа. Его контракт рассчитан на год с возможностью продления на один сезон. В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч.

С 2015 года Дзюба выступал за петербургский «Зенит». В составе команды он четыре раза становился чемпионом России. Он объявил об уходе из клуба в мое 2022-го.