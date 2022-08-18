Бывший футболист «Зенита» Артем Дзюба стал игроком турецкого «Адана Демирспор»

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба присоединился к клубу Турецкой Суперлиги «Адана Демирспор». Об этом сообщается в Twitter-аккаунде команды.

Футболист заключил контракт с «Адана Демирспор» на один сезон с опцией продления еще на год. Форвард впервые в карьере стал игроком европейского клуба.

«Адана Демирспор» — лидер чемпионата Турции. Команда одержала две победы в двух матчах национального первенства на старте сезона. В клубе выступает бывший партнер Дзюбы по «Зениту» Ярослав Ракицкий

СМИ также сообщали об интересе к 33-летнему Дзюбе со стороны турецкого «Фенербахче». Попытку подписать контракт с игроком предпринял «Пари Нижний Новгород».

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Дзюба выступал за сине-бело-голубых с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.