Дзюба объявил об уходе из «Зенита» в костюме Дэдпула

Артем Дзюба в костюме Дэдпула объявил об уходе из петербургского «Зенита»

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба объявил об уходе из клуба. Об этом футболист сообщил в своем Telegram-канале.

«Питер, спасибо за все!» — написал спортсмен. Он сопроводил пост видеороликом, в котором предстал в костюме Дэдпула. В видео также показываются голы форварда в составе петербургского клуба, перечисляются его личные и командные достижения в составе сине-бело-голубых.

Дзюба также поблагодарил болельщиков, партнеров по «Зениту» и руководство клуба. Подробностей о дальнейших планах футболист не раскрыл.

Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги нападающий забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач в 28 матчах.