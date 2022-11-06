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13:07, 6 ноября 2022Спорт

Появились подробности ухода Дзюбы из «Адана Демирспор»

«Матч ТВ»: контракт Дзюбы с «Адана Демирспор» расторгнут по обоюдному согласию сторон

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Появились подробности ухода российского нападающего Артема Дзюбы из «Адана Демирспор». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации издания, соглашение форварда с клубом расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Россиянин стал свободным агентом и уже покинул Турцию. Уточняется, что футболистом интересуются несколько турецких и российских команд, среди которых нет петербургского «Зенита».

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Об уходе Дзюбы из «Адана Демирспор» стало известно ранее 6 ноября. Сам футболист и клуб не комментируют эту информацию.

28 октября президент команды Метин Коркмаз высказался о возможной продаже форвада. По его словам, с командой никто не связывался по этому поводу. «Если мы получим какое-то предложение и Артем сам захочет уйти, тогда подумаем и обсудим с ним такую возможность», — заявил Коркмаз.

Дзюба перешел в «Адана Демирспор» 18 августа. Его контракт рассчитан на год с возможностью продления на один сезон. В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Ранее нападающий на протяжении семи лет выступал за «Зенит», в составе которого четыре раза становился чемпионом России.

Ксения Курашкина
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