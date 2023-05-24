Стала известна предложенная Дзюбе зарплата по новому контракту с «Локомотивом»

«Локомотив» предложил Дзюбе зарплату 120 миллионов рублей в год по новому контракту

Стала известна зарплата, предложенная форварду «Локомотива» Артему Дзюбе по новому контракту. Ее в Telegram-канале назвал журналист Иван Карпов.

Сообщается, что футболисту будут платить 120 миллионов рублей в год. По информации журналиста, Дзюба подпишет новое соглашение сроком на один год с возможностью продления на один сезон.

14 мая главный тренер команды Михаил Галактионов заявил, что «Локомотив» заинтересован в продлении контракта с игроком. «Как и договаривались, более конкретный диалог будет в конце сезона, после окончания всех матчей. Подготовительные моменты уже начались», — отметил специалист.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. Соглашение с московским клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023.