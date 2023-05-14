В «Локомотиве» ответили на вопрос о будущем Дзюбы

Тренер Галактионов заявил, что «Локомотив» заинтересован в продлении контракта с Дзюбой

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о будущем форварда Артема Дзюбы в команде. Его слова приводятся на сайте клуба.

Галактионов заявил, что «Локомотив» заинтересован в продлении контракта с Дзюбой. «Как и договаривались, более конкретный диалог будет в конце сезона, после окончания всех матчей. Подготовительные моменты уже начались», — отметил он.

34-летний Дзюба возглавляет рейтинг бомбардиров «Локомотива». В его активе восемь голов. На втором месте 27-летний полузащитник Антон Миранчук, на счету которого семь забитых мячей.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. Соглашение с московским клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023.