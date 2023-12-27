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08:58, 27 декабря 2023Спорт

Слуцкий возглавил футбольный клуб в Китае

Леонид Слуцкий назначен главным тренером клуба КНР «Шанхай Шэньхуа»
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Бывшего тренера сборной России и ЦСКА Леонида Слуцкого назначили на пост главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа». Об этом сообщается на странице футбольного клуба в соцсети Weibo.

Слуцкий возглавит клуб с 1 января 2024 года: на этой должности он сменит У Цзиньгуя. При этом длительность контракта тренера с «Шанхай Шэньхуа» не уточняется.

Последним клубом Слуцкого стал казанский «Рубин», в котором он работал с 2019-го по 2022-й. Он покинул команду по собственному желанию.

Тренер известен по работе в «Крыльях Советов», «Москве», ЦСКА, а также английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». Наибольших успехов Слуцкий добился будучи тренером армейцев. Он трижды приводил клуб к победе в чемпионате России. Кроме того, с 2015 по 2016 год специалист возглавлял сборную России.

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      Марина Совина
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