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11:17, 15 ноября 2022Спорт

Слуцкий покинул «Рубин»

Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера футбольного клуба «Рубин» по своему желанию

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Леонид Слуцкий ушел с поста главного тренера «Рубина». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Леонид Слуцкий решил покинуть "Рубин" по собственному желанию. Сегодня Леонид Викторович попрощался с командой на клубной базе», — говорится в заявлении на сайте. Причины, по которым специалист принял такое решение, не уточняются.

1 октября Слуцкий ответил на призывы болельщиков уволить его из клуба. Он заявил, что фанаты имеют право выражать недовольство тренерским штабом. «Болельщики правы. Они имеют право на такую реакцию. Даже говорить нечего», — отметил тренер.

«Рубин» вылетел из Российской премьер-лиги по итогам прошлого сезона. Казанцы лишились ключевых иностранных игроков по ходу турнира, в результате чего не смогли удержаться в элитном дивизионе. Слуцкий принял решение остаться в команде, несмотря на понижение в классе.

Ксения Курашкина
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