Слуцкий ответил на призывы болельщиков уволить его из «Рубина»

Слуцкий заявил, что фанаты имеют право выражать недовольство тренерским штабом «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на призывы болельщиков уволить его из клуба. Его слова приводит РИА Новости.

Слуцкий заявил, что фанаты имеют право выражать недовольство тренерским штабом. «Болельщики правы. Они имеют право на такую реакцию. Даже говорить нечего», — отметил он.

1 октября «Рубин» дома проиграл тульскому «Арсеналу» в 12-м туре Первой лиги. Матч завершился со счетом 1:2. В конце игры фанаты казанцев призвали руководство клуба уволить Слуцкого. На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице.

«Рубин» вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам прошлого сезона. Казанцы лишились ключевых иностранных игроков по ходу турнира, в результате чего не смогли удержаться в элитном дивизионе. Слуцкий принял решение остаться в команде, несмотря на понижение в классе.