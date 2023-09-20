Глава МАГАТЭ заявил о планах посетить Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что до конца года посетит Запорожскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что до конца года посетит Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Вероятно, до конца года», — сказал глава агентства.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал Гросси за то, что тот не поддержал обвинения Киева в адрес России в том, что она создает угрозу безопасности Запорожской АЭС.

Он также отметил заявление главы МАГАТЭ о шаткой ситуации с безопасностью Запорожской АЭС. Михаил Подоляк выразил недовольство тем, что Гросси не оказал давления на Москву в поддержку требований Киева о передаче украинской стороне контроля над объектом.