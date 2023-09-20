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15:50, 20 сентября 2023Мир

Глава МАГАТЭ заявил о планах посетить Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что до конца года посетит Запорожскую АЭС
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что до конца года посетит Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Вероятно, до конца года», — сказал глава агентства.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал Гросси за то, что тот не поддержал обвинения Киева в адрес России в том, что она создает угрозу безопасности Запорожской АЭС.

Он также отметил заявление главы МАГАТЭ о шаткой ситуации с безопасностью Запорожской АЭС. Михаил Подоляк выразил недовольство тем, что Гросси не оказал давления на Москву в поддержку требований Киева о передаче украинской стороне контроля над объектом.

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    Максим Габриелян
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